Штрайт: хочу сыграть ещё как минимум один сезон в НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Марк Штрайт сообщил, что не планирует завершать карьеру и хочет провести ещё один сезон в НХЛ. 39-летний защитник проводит 12-й сезон, на его счету 428 (95+333) очков в 765 матчах за «Питтсбург», «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».

«Я бы хотел сыграть ещё по крайней мере один сезон. Возвращаться в швейцарскую лигу не планирую. Игра в Северной Америке мне подходит больше, чем на больших площадках в Швейцарии. Мне нужен перерыв после окончания сезона, после этого посмотрю, какие у меня есть варианты», — цитирует Штрайта Swiss Hockey News.