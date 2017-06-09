С Кубка Стэнли снимут кольцо с именами чемпионов 1954-65 годов

Победитель Кубка Стэнли сезона-2016/17 станет последним, чьи имена игроков будут нанесены на нижнее кольцо трофея. «Питтсбург Пингвинз» ведёт в финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3-2. Нижняя часть кубка состоит из пяти колец, верхнее из которых будет заменено на новое в следующем сезоне. Об этом сообщает The Hockey News.



Старое кольцо будет выставлено в Зале хоккейной славы. С трофея, в частности, уберут имена Горди Хоу, Мориса Ришара и Бобби Халла. В 1992 году на кубке впервые не осталось места для нанесения имён новых чемпионов, тогда решили менять старые кольца на новые. Эта процедура проходит раз в 13 лет.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.