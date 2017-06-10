Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис может пропустить шестой матч финала

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис может пропустить шестой матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Как сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа со ссылкой на хоккеиста, у него травма верхней части тела.



Хоккеист получил повреждение во втором периоде пятого матча серии и не смог продолжить игру. «Хищники» проиграли со счётом 0:6 и находятся в шаге от поражения в финале. Следующий матч состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня, начало запланировано на 03:00 по московскому времени.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.