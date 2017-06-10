Шульц: «Питтсбург» будет идти к Кубку Стэнли шаг за шагом, смена за сменой

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче финала Кубка Стэнли (6:0, 3-2).

«Мы показали игру, на которую всегда были способны. Защита „Питтсбурга“ действовала быстро и уверенно. Безусловно, отличный старт сыграл большую роль в том, как завершилась эта встреча. Я не знаю, почему мы намного лучше играем дома. Наверное, болельщики заряжают нас дополнительной энергией, и мы не хотим их подводить. В четвёртом матче мы также действовали весьма неплохо, поэтому было важно не дать тому результату спутать нам карты. Наша защита доказала, что может проявлять себя в чужой зоне. Хэйнси был активен в атаке, помогая создавать моменты. На самом деле мы так играли на протяжении всего сезона, просто в последних матчах это не отражалось в статистике. Конечно, отсутствие Криса Летанга внесло определённые коррективы — каждому игроку надо было сделать шаг вперёд, чтобы заменить Криса.



Будем идти к победе в Кубке Стэнли шаг за шагом, смена за сменой. Почему я улыбаюсь, говоря это? Конечно, я думаю о победе каждую минуту, будет ложью утверждать обратное (смеётся.). Но при этом я действительно верю, что необходимо концентрироваться на отдельно взятой смене и не давать подобным мыслям влиять на игру», — приводятся слова Шульца на официальном сайте НХЛ.