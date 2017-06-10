Назаров: уверен, что свои Панарины появятся и в Нижнекамске

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал изменения в составе команды, а также открытие 15 июля в Нижнекамске специального сбора молодых хоккеистов.



«Руководством был выбран определённый курс, связанный с оптимизацией бюджета и омоложением. Учитывая этот курс, мы спокойно и профессионально отработали на трансферном рынке. Сформирована вратарская бригада Ежов — Макаров, подписан снайпер Роу, центрфорвард Ганзал — и так далее. Да, безусловно, есть и потери. Но в том числе поэтому мы и проводим молодёжный лагерь. В своё время в «Тракторе», «Витязе» и других клубах благодаря таким специальным сборам новый этап в своих карьерах открывали такие таланты, как Артемий Панарин, Евгений Кузнецов, Михаил Анисин, Антон Бурдасов, Евгений Тимкин. Уверены, что свои Панарины появятся и в Нижнекамске. Основные позиции для просмотра — защитники и крайние форварды. В этих линиях у нас пока есть вакантные места», — приводит слова Назарова Russia-Hockey.