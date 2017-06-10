Двукратный обладатель кубка Гагарина Нико Капанен завершил карьеру

Нападающий «ХПК» и сборной Финляндии Нико Капанен объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает официальный сайт клуба.



Капанен выступал как КХЛ, так и в НХЛ. В КХЛ он принял участие в 346 матчах, в которых забил 70 голов и отдал 138 результативных передач, набрав 208 очков, а также отбыл 211 минут штрафа. В НХЛ нападающий провёл 397 встреч, в которых набрал 126 очков по системе «гол+пас» (36+90) и отбыл 160 минут штрафа.



В составе казанского «Ак Барса» является двукратным обладателем кубка Гагарина, в 2009 и 2010 годах.