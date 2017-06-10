Ковыршин заключил двухлетний контракт с минским «Динамо»

Нападающий Евгений Ковыршин заключил двухлетнее соглашение с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.



В прошлом сезоне в составе минчан Ковыршин принял участие в 47 матчах КХЛ, в которых забил 8 голов и отдал 10 результативных передач, набрав 18 очков, а также отбыл 18 минут штрафа. Всего в КХЛ форвард провёл 272 матча, в которых набрал 67 очков по системе «гол+пас» (29+38), а также получил 97 штрафных минут. C 2011-го по 2016 год Евгений выступал в составе череповецкой «Северстали».