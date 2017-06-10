Источник: зарплата Сафронова меньше, чем пишут в СМИ, у него нет премиальных

Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, в контракте генерального директора московского «Динамо» Андрея Сафронова не были прописаны премиальные, о которых сообщалось в некоторых средствах массовой информации, а возникшая ситуация и новости о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Сафронова являются способом давления на функционера.



«В контракте Сафронова нет премиальных, они там не прописаны. Размер его зарплаты значительно меньше заоблачных сумм, указанных в некоторых СМИ. Также в клубе ежегодно проводится аудит, а недавний обыск, в ходе которого были изъяты бухгалтерские документы, являлся элементом давления на гендиректора АНО ОХК «Динамо-Москва». Никаких упомянутых систем откатов от игроков и агентов в хоккейном мире не используется», — пояснил источник.



Напомним, что ранее ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия хоккейного клуба в сезоне-2017/18. По информации «Чемпионата», документы были поданы от имени ООО ХК «Динамо-Москва», а не от другого юрлица — АНО ОХК «Динамо-Москва», гендиректором которого и является Сафронов.

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