Экхольм: травмированный Эллис — отличный игрок и лидер нашей команды

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм рассказал о важности для команды коллеги по амплуа Райана Эллиса, который может пропустить шестой матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» из-за травмы верхней части тела.



«Он — отличный игрок. В этом году он добился большого прогресса, и он лидер нашей команды. Проводит на льду много времени и был великолепен на протяжении как регулярного сезона, так и всей серии плей-офф», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.



Хоккеист получил повреждение во втором периоде пятого матча серии и не смог продолжить игру. «Хищники» уступили со счётом 0:6 и находятся в шаге от поражения в финале. Следующий матч состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня, начало запланировано на 03:00 по московскому времени.