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Пашков: появление Канады на Кубке Карьяла — хорошо! Мы разучились их обыгрывать

10 июня 2017, суббота. 14:00. Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал участие сборных Канады и Швейцарии в Кубке Карьяла – 2017.

«Это можно только приветствовать! Потому что нашей сборной как воздух необходимы матчи с Канадой, играть с ними – это единственный способ научиться их обыгрывать. Это умение мы потеряли после 2012 года. Включение швейцарцев тоже неплохо, потому что их сборная зачастую похожа на канадцев. Нашим игрокам эти матчи будут полезны.

Евротуры до Олимпиады будут интересными, подготовка нашей сборной должна быть спланированной, она может быть изменена в сторону большего времени для тренировок, может, нужен хороший предсезонный сбор, рисковать нельзя в этой ситуации. У нас команда тоже может получиться «с бору по сосёнке», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Александр Пашков
Новости. Хоккей
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