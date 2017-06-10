Сиссонс: нападающие «Питтсбурга» — проблема не только защитников «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс отметил, что защищаться против форвардов «Питтсбург Пингвинз» необходимо всей командой, а иначе справиться с ними очень сложно.



«Нужно лучше играть по шайбе, страховать друг друга. Если эти ребята убегают два в одного или три в два, с ними очень сложно справиться. Это проблема не только наших защитников или одного хоккеиста. Вся пятёрка должна обороняться. Только так можно справиться с ними», — приводит слова Сиссонса официальный сайт НХЛ.



Счёт в финальной серии Кубка Стэнли — 3-2 в пользу «Пингвинз», шестой матч состоится в Питтсбурге в ночь с 11 на 12 июня по московскому времени.