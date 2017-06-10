Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой»

Защитник Кирилл Дьяков заключил просмотровое соглашение с тольяттинской «Ладой», сообщает пресс-служба клуба.



В прошлом сзеоне Дьяков выступал в составе новокузнецкого «Металлурга» и провёл в КХЛ 21 игру, в которой отдал 2 результативные передачи и отбыл 28 минут штрафа при показателе полезности «-5». За «Ладу» Кирилл выступал в 2014 году и сыграл в составе тольяттинского клуба две встречи.



Ранее Дьяков защищал цвета «Крыльев Советов», «Мамонтов Югры», «Югры», «Торпедо», «Сарова», «Рубина», «Нефтехимика» и «Ариады».