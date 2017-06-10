Экхольм: «Нэшвиллу» нужно надёжно действовать в обороне, другого пути нет

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм отметил, что у его команды нет другого выхода, кроме как надёжная игра в обороне в решающем, шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», который состоится в ночь с 11 на 12 июня.



«У них вообще хорошая команда. Мы знали это. Мы также понимали, что нам надо будет закрыть их лидеров. У нас это неплохо получалось. Создаётся впечатление, что в одной игре все восхищаются нашей обороной, а в следующем матче — их атакой. В их распоряжении хоккеисты мирового уровня, и не получится закрыть их в каждом матче. Порой придётся признать, что они отлично сыграли. Но в воскресенье нам нужно надёжно действовать в обороне. Другого пути нет», — приводит слова Экхольма официальный сайт НХЛ.