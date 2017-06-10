Гуськов: победа над канадцами даже на Евротуре может дать психологический толчок

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал появление сборных Канады и Швейцарии на Кубке Карьяла – 2017.



«В какой-то степени неожиданно, что канадцы приедут. Получается, они считаются с европейским хоккеем и хотят попробовать. Что касается швейцарцев, они серьёзно прибавили, мы это видим по чемпионатам мира. Некоторое время назад они были далеки от хоккейного идеала, а теперь с ними считаются. Швейцария в каждом матче даёт бой и может выиграть у серьёзных соперников. Евротур будет гораздо интереснее.



Канадцы есть канадцы, не будет игроков из НХЛ, но предостаточно других, которые смогут сыграть примерно на том же уровне. В любом случае Канада – это бренд, куда-то бы ни приезжали, они являются фаворитам. Тем интереснее будет выиграть у них. И мы давно у них не выигрывали. Даже элементарная победа на Евротуре, про который некоторые говорят, что он ничего не значит, может дать психологический толчок и перенести это всё на Олимпиаду. Некоторые говорят, что Евротуры не нужны, но перед Играми это будет тренировка, из которой можно много положительного извлечь», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Сборные Канады и Швейцарии сыграют на Кубке Карьяла – 2017