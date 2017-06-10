Источник: «Флорида» может в ближайшее время объявить Бонера главным тренером

«Флорида Пантерз» близок к заключению соглашения с Бобом Бонером, которого уже в ближайшее время могу объявить в качестве нового главного тренера команды, о чём сообщает американский журналист Боб Маккензи.



«Флорида и Боб Бонер обсуждают последние мелкие моменты и близки к заключению контракта, по которому Боб станет новым главным тренером команды», — написал Маккензи в своём «твиттере».



В последнее время Боннер работал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс», но рассматривался на пост наставника «Баффало Сейбрс».