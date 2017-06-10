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Какая из команд дивизиона Чернышёва усилилась лучше?

10 июня 2017, суббота. 19:00. Хоккей

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты укрепления составов, проводят подписания и обмены игроков. «Авангард» подписал шведов Юхана Сундстрёма и Денниса Эверберга, «Куньлунь» практически полностью обновил состав, а «Салават Юлаев» пригласил финского специалиста Эркку Вестерлунда.

Какая из команд дивизиона Чернышёва смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?

Варианты ответов:

— «Авангард»;
— «Адмирал»;
— «Амур»;
— «Барыс»;
— «Куньлунь Ред Стар»;
— «Салават Юлаев»;
— «Сибирь».

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Тёмные лошадки Фастовского. Кто может повторить путь Шалунова?
«Сибирь» в межсезонье лишилась почти всех лидеров, но пополнилась перспективными игроками, которые могут пойти по пути Максима Шалунова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Амур ХК Барыс ХК Салават Юлаев ХК Сибирь Опрос
Новости. Хоккей
10 июня 2017, суббота
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