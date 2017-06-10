Какая из команд дивизиона Чернышёва усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты укрепления составов, проводят подписания и обмены игроков. «Авангард» подписал шведов Юхана Сундстрёма и Денниса Эверберга, «Куньлунь» практически полностью обновил состав, а «Салават Юлаев» пригласил финского специалиста Эркку Вестерлунда.
Какая из команд дивизиона Чернышёва смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?
Варианты ответов:
— «Авангард»;
— «Адмирал»;
— «Амур»;
— «Барыс»;
— «Куньлунь Ред Стар»;
— «Салават Юлаев»;
— «Сибирь».
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