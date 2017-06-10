Какая из команд дивизиона Чернышёва усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты укрепления составов, проводят подписания и обмены игроков. «Авангард» подписал шведов Юхана Сундстрёма и Денниса Эверберга, «Куньлунь» практически полностью обновил состав, а «Салават Юлаев» пригласил финского специалиста Эркку Вестерлунда.

Какая из команд дивизиона Чернышёва смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?

Варианты ответов:

— «Авангард»;

— «Адмирал»;

— «Амур»;

— «Барыс»;

— «Куньлунь Ред Стар»;

— «Салават Юлаев»;

— «Сибирь».

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