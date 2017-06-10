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Вице-президент «Уайлд»: ещё не решили, кого защищать на драфте расширения

10 июня 2017, суббота. 19:28. Хоккей

Вице-президент «Миннесоты Уайлд» Брент Флар заявил, что клуб ещё не решил, кого защищать на драфте расширения, и пойдёт на обмен с «Вегас Голден Найтс» или другой командой, только если в этом будет смысл.

«Мы общались с другими командами. Если мы сочтём, что обмен пойдёт нам на пользу, мы можем согласиться на него. Но мы надеемся договориться с „Вегасом“. Понятно, что нам придётся так или иначе за это заплатить, пойти на обмен с „Вегасом“. Суть такова, что мы теряем игрока на этом драфте в любом случае. Так что нам надо понять, какой путь для нас предпочтительнее. При этом надо учитывать не только предстоящий сезон, но и более длительную перспективу.

Не могу сказать, что мы уже знаем, кого защищать. Есть масса факторов, которые могут повлиять на наш выбор. Например, обмены. Мы можем просто составить список. Или можем договориться с „Вегасом“ и через них получить из другой команды игрока, который нам нужен. За это придётся заплатить. Заплатить придётся, если мы решим просить „Вегас“ не драфтовать того или иного игрока из нашего состава. Есть много сценариев», — приводит слова Флара официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Миннесота Уайлд Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
10 июня 2017, суббота
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