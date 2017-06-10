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Хекстолл: Гостисбер извлечёт уроки из прошлого сезона и будет играть лучше

10 июня 2017, суббота. 19:58. Хоккей

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл считает, что защитник Шейн Гостисбер, который ранее продлил контракт с клубом на шесть лет, извлечёт уроки из прошлого сезона, в котором его несколько раз убирали из состава.

«Многим хоккеистам дают неограниченное игровое время, возможность играть во всех ситуациях просто потому, что они — лучшие в команде. Многие из них должны приобрести опыт, выйдя на профессиональный уровень. Гостисбер прошёл через это в прошлом году, когда его не ставили в состав. Это поможет ему быть лучше в новом сезоне.

С Шейном поступали жёстко, но из лучших побуждений. Если вы его спросите сейчас, то он, думаю, не считает, что это было так уж плохо для него. Любой игрок в определённые моменты своей карьеры разочаровывается и должен учиться проходить через это.

Если молодой игрок будет думать, что его не уберут из состава несмотря ни на что, он будет играть не лучшим образом. Им надо пройти через трудности», — приводит слова Хекстолла официальный сайт клуба.

Защитник Шейн Гостисбер продлил контракт с «Филадельфией»
Источник: Официальный сайт "Филадельфии Флайерз" Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Флайерз Рон Хекстолл Шейн Гостисбер
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