Кросби: «Питтсбург» ещё ничего не добился, но мы верим друг в друга

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». «Пингвины» ведут в серии со счётом 3-2.

«Мы ещё ничего не добились. Мы прошли длинный путь до финала, но главное — как ты распорядишься своим шансом. Мы верим друг в друга. Мы находили пути к победе весь сезон. Нам просто надо провести свой лучший матч», — приводит слова Кросби пресс-служба клуба.

Шестой матч серии состоится в ночь с 11 на 12 июня в Нэшвилле, начало — в 3:00 мск.