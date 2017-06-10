Лавиолетт: «Нэшвилл» знает, как играть в шестом матче, и рассчитывает победить

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).

«Важно исправлять ошибки, особенно сейчас. Хорошо, что у нас есть пара дней отдыха, за это время мы можем проанализировать ошибки, обсудить, где нам надо добавить, а что мы делали хорошо. Пятый матч позади, теперь фокусируемся на следующей игре. Все понимают, что нам надо быть лучше.

В плей-офф, если ты выигрываешь третий и четвёртый матчи, вовсе необязательно, что победишь и в пятом. Каждый матч — новая глава, и за победу надо бороться, а после этого готовиться к новому. От того, как прошёл предыдущий матч, следующий не зависит.

Наши ребята будут готовы, мы знаем, что надо делать в шестой игре, знаем, что умеем играть, особенно на домашней площадке. Мы рассчитываем на победу", — приводятся слова Лавиолетта на официальном сайте клуба.