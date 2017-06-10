Нападающий Джастин Уильямс провёл переговоры о контракте с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс провёл переговоры о новом контракте с генеральным менеджером клуба Брайаном Маклелланом и скоро встретится с ним снова. Об этом со ссылкой на игрока сообщает в своём «твиттере» журналист CSN Mid Atlantic Джей Джей Реган.



1 июля 35-летний Уильямс может стать неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он провёл 80 матчей регулярного чемпионата, набрав 48 (24+24) очков, а также отметился 9 (3+6) баллами за результативность в 13 играх плей-офф.



Уильямс: остались грустные воспоминания, я не хотел такого для «Вашингтона»