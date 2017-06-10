Салливан: у большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (3-2).



«Мы знакомы с ареной „Нэшвилла“. Неважно, где мы играем, главное — использовать свои сильные стороны. Мы должны показать свой лучший хоккей. Сначала надо понять, какой вызов стоит перед нами, а затем продемонстрировать лучшую игру, чтобы победить. Всё дело в старании, концентрации, внимании к деталям. Нам надо заслужить победу, никто её просто так не отдаст.



У большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин. Они оба могут решить исход игры в одиночку. Это элитные игроки, хоть и разные. Они дополняют друг друга.



Каллен для нас как продолжение тренерского штаба. Настолько высоко мы его ценим», — приводит слова Салливана пресс-служба клуба.



Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.