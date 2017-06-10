Кросби: нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что ему повезло играть в одной команде с Евгением Малкиным на протяжении 11 лет. Вместе оба хоккеиста дважды завоевали Кубок Стэнли и находятся в шаге от третьего. В серии с «Нэшвилл Предаторз» «пингвины» ведут со счётом 3-2.



«Нам повезло, что мы с Малкиным так долго играем вместе. Мы уважаем друг друга. Думаю, мы оба считаем, что нам повезло, я-то точно. В нашей команде есть ребята, которые давно играют вместе. Такие возможности нечасто предоставляются, надо их использовать», — сказал Кросби в эфире Sportsnet.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.