Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала

Финский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне признался, что ему понравилась драка между двумя шведскими игроками в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:6). В середине третьего периода стычка произошла между нападающим «пингвинов» Карлом Хагелином и форвардом «хищников» Виктором Арвидссоном.
«Мне понравилось смотреть, как они „убивали“ друг друга», — приводит слова Ринне журналист Sportsnet Крис Джонстон.
Шестой матч состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня, начало в 03:00 мск.
Вы можете посмотреть видео эпизода в YouTube.
Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.