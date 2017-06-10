Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала

Финский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне признался, что ему понравилась драка между двумя шведскими игроками в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (0:6). В середине третьего периода стычка произошла между нападающим «пингвинов» Карлом Хагелином и форвардом «хищников» Виктором Арвидссоном.



«Мне понравилось смотреть, как они „убивали“ друг друга», — приводит слова Ринне журналист Sportsnet Крис Джонстон.

Шестой матч состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня, начало в 03:00 мск.

Вы можете посмотреть видео эпизода в YouTube.