Каллен: завоевав третий Кубок Стэнли, Кросби и Малкин станут великим тандемом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен считает, что завоевание третьего Кубка Стэнли поставит Сидни Кросби и Евгения Малкина в один ряд с великими тандемами НХЛ, как Уэйн Гретцки и Марк Мессье, Майк Босси и Брайан Троттье и другими.

«Их игра ставит их в один ряд с великими тандемами в НХЛ, но те, кто выигрывал Кубок Стэнли несколько раз, находятся на ступеньку выше. Если мы станем чемпионами, они точно войдут в список элитных тандемов. Я на самом деле так считаю. Когда кто-то приводит свою команду в трём кубкам, это просто невероятно», — приводятся слова Каллена на официальном сайте НХЛ.