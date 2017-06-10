Защитник «Нэшвилла» Ирвин купил юному игроку новую форму взамен украденной

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Мэтт Ирвин купил новую форму 11-летнему хоккеисту Линкольну Шемильту после того как узнал, что его шкафчик обокрали.



«Директор по хоккейным операциям Брэндон Уокер увидел историю Линкольна на „Фейсбуке“ и спросил меня, знаю ли я этого мальчика, потому что мы с ним из одного города. Я его не знал, но решил помочь. Я обратился к производителю экипировки и они всё организовали. Я хотел помочь парню вернуться на лёд, быть со своими друзьями», — приводятся слова Ирвина на официальном сайте НХЛ.



Защитник собирается встретиться с Линкольном лично после окончания сезона.