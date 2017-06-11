Арвидссон: «Нэшвиллу» надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон поделился ожиданиями от шестого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3 в серии).



«Надо посмотреть, что мы делали неправильно, отпустить предыдущий матч и фокусироваться на шестой игре. Мы верим в свой хоккей и уверены в себе. Нам надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей.



Форвардам надо больше внимания уделять обороне, не терять своих игроков в своей зоне, не давать пространства таким ребятам, как Малкин и Кросби, иначе они могут быть очень опасны», — сказал Арвидссон в эфире клубного телевидения.



Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.