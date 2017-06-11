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Кросби: понимаем, что 6-й матч будет необычным, возможно, сыграем чуть попроще

11 июня 2017, воскресенье. 07:19. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз», который состоится 12 июня. В случае победы «Пингвинз» станут обладателями трофея.

«Все воспринимают это по-разному. Конечно, мы понимаем, что матч не будет совсем обычным, но подходить к нему всё равно надо традиционным образом. Можно сказать, что это только добавит нам мотивации и поможет показать лучший хоккей. Опыт у нас есть, но в то же время к таким важным моментам привыкнуть довольно сложно. В воскресенье нам надо просто выйти на лёд и показать свой лучший хоккей. Я считаю, что мы способны это сделать. Мы много говорили об этом. Настрой должен быть такой же, как в пятом матче. Возможно, нам также стоит сыграть чуть попроще. В гостевых играх это зачастую помогает. И обязательно надо быть агрессивными — это важнейший компонент нашей игры», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби
Новости. Хоккей
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