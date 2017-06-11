Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров

Новичок «Нефтехимика» форвард Евгений Соловьёв рассказал о своём переходе из новокузнецкого «Металлурга», исключённого из числа участников КХЛ.

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«Известие о том, что «Металлург» переведён в Высшую лигу, всех в клубе очень огорчило. Все ребята хотели продолжать свою карьеру в КХЛ — многие отправились, например, в «Ак Барс». А у меня возник вариант с «Нефтехимиком», над которым я практически не думал — и сразу согласился. Его возглавляет Андрей Назаров — один из самых именитых и жёстких тренеров в КХЛ. В команде много молодых ребят, которым тренеры доверяют и которые сражаются за места в основе. В этом плане Нижнекамск похож на Новокузнецк. Рабочие и хоккейные города. Очень рад оказаться в нижнекамской команде, о которой в последнее время много говорят во всей КХЛ. Буду сражаться за место в основном составе и помогать выходить в плей-офф. Буду связываться с командой, уточнять, когда меня ждут. Работы не боюсь — пахать готов! Если говорить о личном, то в прошлом сезоне набрал 18 очков — надо идти дальше, выходить на новые рубежи. Понятно, что хлеб любого крайнего форварда — прежде всего голы. Нужно их забивать — и помогать команде набирать очки.

Все в «Металлурге» прочитали интервью главы профсоюза игроков Андрея Коваленко, который объяснил, как нужно действовать. Благодаря своевременным разъяснениям профсоюза у нас сохранилась возможность не терять свой профессиональный уровень.

13 голов в прошлом сезоне? Благодарен «Металлургу», особая благодарность партнёрам по звену — Земченко и Комаристому. Теперь нужно идти дальше. Самый запоминающийся гол? Первый — в Риге в ворота «Динамо», причём голевую передачу мне отдал наш голкипер Михаил Бирюков. В Риге завершил свой отрезок из десятка матчей без шайб, дальше все пошло легче. Открыл личный счёт в КХЛ ещё четыре года назад в «Донбассе», когда в первом матче украинского клуба дома удалось поразить ворота «Сибири». Это был первый гол «Донбасса» в КХЛ», — цитирует игрока Russia-Hockey.