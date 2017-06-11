Экс-главный тренер «Далласа» Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» может пригласить Линди Раффа в тренерский штаб Алена Виньо, сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.



57-летний специалист после ухода из «Даллас Старз» находится без работы. Отмечается также, что один из нынешних ассистентов Виньо Скотт Арниел претендует на должность главного тренера в «Баффало Сэйбрз» и «Флориде Пантерз».

В нынешнем сезоне команда из Нью-Йорка вылетела на стадии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.