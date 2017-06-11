«Флорида» хочет сделать защитника Яндла доступным для драфта расширения

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» попросил защитника Кита Яндла отозвать пункт о запрете на перемещения в контракте. Об этом сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.



По условиям драфта расширения, игроки с таким пунктом должны защищаться клубом автоматически. Таким образом, если Яндл откажется от пункта, то «Вегас» сможет выбрать его. Контракт 30-летнего Яндла со средней зарплатой 6,35 млн долларов в год будет действовать ещё шесть сезонов. «Флорида» в сезоне-2016/17 не попала в плей-офф НХЛ.