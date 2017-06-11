Мюррей: никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.

«Никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки, у нас не будет. Думаю, что со стартовым вбрасыванием подобные мысли, даже если они были, отойдут на второй план, и начнётся просто хоккей», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.