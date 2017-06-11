Форсберг: «Нэшвилл» делает немало хороших вещей, не надо ничего ломать

Нападающий «Нэшвилл предаторз» Филип Форсберг высказался о предстоящем шестом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2-3).



«В финале мы делаем немало хороших вещей. Просто их не всегда хватает для победы. Мы должны убрать ошибки, и надо дальше гнуть свою линию. Не стоит ничего кардинально ломать. Первые четыре игры финала были достаточно похожими друг на друга. Только пятый матч выбивается из общего ряда. НХЛ – тяжёлая лига, и здесь собраны лучшие игроки мира. Чему же удивляться?» – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.