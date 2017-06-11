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Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»

11 июня 2017, воскресенье. 11:15. Хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил высказался о значимости для «Хищников» финского вратаря Пекка Ринне. В настоящее время команда, вышедшая в финал с 16-го места, уступает в серии плей-офф Национальной хоккейнйо лиги со счётом 2-3. Шестой матч серии пройдёт в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня. Начало — в 03:00 по московскому времени.

«На протяжении всего плей-офф я говорил, что Пекс был нашим лучшим игроком. Уверен, что он продолжит быть таковым», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли!
«Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Пекка Ринне
Новости. Хоккей
11 июня 2017, воскресенье
12:22 Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
11:15 Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»
11:00 Светлов: по именам «Лада» должна бороться за зону плей-офф
10:42 Форсберг: «Нэшвилл» делает немало хороших вещей, не надо ничего ломать
10:23 Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»
10:03 Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни
09:51 Мюррей: никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки
09:42 «Флорида» хочет сделать защитника Яндла доступным для драфта расширения
09:10 «Чикаго» может обменять одного из лидеров, например, Анисимова
09:02 Экс-главный тренер «Далласа» Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»
08:50 «Баффало» планирует провести переговоры с Хаусли, Токкетом и Мартеном
08:48 Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров
07:19 Кросби: понимаем, что 6-й матч будет необычным, возможно, сыграем чуть попроще
00:55 Фишер: игрокам «Нэшвилла» надо думать не о своём эго, а о победе
00:44 Ринне: я был зол, когда меня заменили в пятом матче финала, но сейчас всё позади
00:31 Брызгалов: в фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются
00:10 Арвидссон: «Нэшвиллу» надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей
10 июня 2017, суббота
23:43 Защитник «Нэшвилла» Ирвин купил юному игроку новую форму взамен украденной
23:33 Каллен: завоевав третий Кубок Стэнли, Кросби и Малкин станут великим тандемом
23:11 Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала
22:46 Кросби: нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе
22:29 Салливан: у большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин
22:00 Вебер: «Нэшвиллу» комфортно дома, мы знаем, что можем добиться успеха
22:00 Нападающий Джастин Уильямс провёл переговоры о контракте с «Вашингтоном»
20:58 Лавиолетт: «Нэшвилл» знает, как играть в шестом матче, и рассчитывает победить
20:29 Кросби: «Питтсбург» ещё ничего не добился, но мы верим друг в друга
19:58 Хекстолл: Гостисбер извлечёт уроки из прошлого сезона и будет играть лучше
19:28 Вице-президент «Уайлд»: ещё не решили, кого защищать на драфте расширения
19:00 Какая из команд дивизиона Чернышёва усилилась лучше?
18:39 Уилсон: когда выходишь на следующий матч, надо осознать, что наступил новый день
18:07 Источник: «Флорида» может в ближайшее время объявить Бонера главным тренером
18:00 Гуськов: победа над канадцами даже на Евротуре может дать психологический толчок
17:52 Экхольм: «Нэшвиллу» нужно надёжно действовать в обороне, другого пути нет
17:34 Дьяков подписал просмотровый контракт с «Ладой»
17:01 Сиссонс: нападающие «Питтсбурга» — проблема не только защитников «Нэшвилла»
16:43 «Лада» официально объявила о подписании контракта с Дженовеем
16:16 Салливан: «Питтсбург» реально осознаёт свои возможности
15:39 Бородуля: все говорят, что нет в Беларуси вратарей, но я так не считаю
14:57 Салливан: защитники «Питтсбурга» — невоспетые герои нашей команды
14:00 Воспитанник «Ак Барса» Шестопалов переберётся в Северную Америку
14:00 Пашков: появление Канады на Кубке Карьяла — хорошо! Мы разучились их обыгрывать
13:36 Экхольм: травмированный Эллис — отличный игрок и лидер нашей команды
12:52 Назаров: прошу молодёжь «Нефтехимика» быть готовой к двум ярким неделям
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