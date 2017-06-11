Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил высказался о значимости для «Хищников» финского вратаря Пекка Ринне. В настоящее время команда, вышедшая в финал с 16-го места, уступает в серии плей-офф Национальной хоккейнйо лиги со счётом 2-3. Шестой матч серии пройдёт в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня. Начало — в 03:00 по московскому времени.



«На протяжении всего плей-офф я говорил, что Пекс был нашим лучшим игроком. Уверен, что он продолжит быть таковым», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин и Кросби «сдули» хищников. «Питтсбург» в шаге от Кубка Стэнли! «Питтсбург» выиграл возможно, ключевой матч финальной серии. До второго подряд Кубка Стэнли «пингвинам» остаётся сделать один шаг.