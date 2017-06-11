НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей

Средний возраст телезрителей спортивных лиг и соревнований в США имеет тенденцию к увеличению. Об этом информирует компания Nielsen по итогам своего исследования. Тенденция связывается с ростом популярности интернета, который более молодая аудитория предпочитает телевидению.



Средний возраст телезрителя матчей Национальной хоккейной лиги составлял в 2016 году 49 лет, в 2006 году – 42 года, в 2000 году – 33 года. Это самый быстрый рост среднего возраста по сравнению с другими главными лигами Северной Америки.