Игроки НХЛ могут отказаться от запрета на перемещение по 16 июня

Крайний срок, когда игроки Национальной хоккейной лиги, имеющие в контракте пункт о запрете на перемещение могут принять решение об отказе от него – 16 июня. Об этом информирует Sportsnet.



При этом сообщается, что клубы должны Национальной хоккейной лиги официально запросить об этом не позже 12 июня.



По условиям драфта расширения Национальной хоккейной лиги игроки с таким пунктом должны защищаться клубом автоматически. Если игрок откажется от пункта, то новичок лиги «Лас-Вегас» сможет выбрать его.

НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей