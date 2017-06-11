Руа: Радулов – что-то необычное для «Монреаля», он вывел клуб на другой уровень

Бывший вратарь «Монреаль Канадиенс» Патрик Руа оценил дебютный сезон форварда Александра Радулова в канадской команде. За 76 матчей регулярного чемпионата НХЛ Радулов набрал 54 (18+36) очка. В 6 матчах плей-офф россиянин отметился 7 (2+5) очками. Команда вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ.



«Мне понравилось, как «Монреаль» играл в этом сезоне. Радулов – это что-то необычное для «Канадиенс», он вывел их на другой уровень. В каждом матче он был самым важным игроком. Я с уважением отношусь к этому клубу. Если когда-нибудь мне поступит предложение, я рассмотрю его с особым вниманием», – цитирует Руа TVA Sports.

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