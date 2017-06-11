Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своими соображениями относительно ситуации в московском «Динамо».

«Если «Динамо» не допустят к участию в следующем чемпионате КХЛ, это будет трагедией. Вопросы все к тем, кто на данном этапе руководит командой, почему так произошло. «Динамо» — это наша история, команда хорошую игру показывает. Насколько я понимаю, там большие задержки с зарплатами, это всё руководство. Почему оно так себя вело? Почему оно всё делало втихаря? Не думаю, что команду запретят. «Динамо» — это уровень. Было бы трагично, если бы такой клуб из-за каких-то руководителей был бы лишён возможности играть в КХЛ. К руководству претензий очень много.

Какой я вижу выход из этой ситуации? Надо находиться внутри. Надо менять руководство и приходить к какому-то консенсусу. Насколько я понимаю, общество «Динамо» отдельно, а клуб – отдельно. Что там происходит, непонятно. Надо понимать, что там есть. Я думаю, что есть люди, которые это понимают. Нужно прилагать усилия. Думаю, что КХЛ заинтересована в том, чтобы «Динамо» осталось в лиге», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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