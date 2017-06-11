Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан отметил, что все тренеры, включая его самого, всегда о чём-то волнуются, и стремятся выполнять свою работу с не меньшим профессионализмом, чем это делают игроки.



«Я думаю, тренеры всегда волнуются. Это просто часть нашей ДНК. Мы всё время волнуемся обо всём. С начала тренировочного лагеря мы спим не так уж и много. Думаю, такова природа нашей работы. И все тренеры, которых я знаю, примерно одинаковы. Думаю, мы подходим к своей работе так же, как это делают игроки. Это длительный процесс, рутина. Нужно всегда быть уверенными, что мы остаёмся в деле», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.