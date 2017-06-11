Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»

Новичок «Сочи» защитник Илья Хохлов прокомментировал свой переход в команду, а также рассказал о том, кого из современных игроков своего амплуа ставит себе в качестве примера.



«Скажем так, я ждал этого перехода, но всё было решить не так уж просто. В Сочи собралась отличная команда и тренерский штаб, я думаю, вместе мы добьёмся того результата, которого будут ждать руководство и наши болельщики.



Пусть мою игру оценивают тренерский штаб и болельщики. Всё-таки со стороны виднее. А в целом всегда есть над чем работать, тем более молодому игроку. Конечно, я стараюсь держать баланс, так как от молодого защитника в первую очередь требуется надёжная игра в обороне. Но если есть возможность – я всегда готов подключиться к атаке. Кого ставлю себе в пример? Сейчас очень много хороших защитников. Мне в большей степени нравятся атакующие защитники, такие как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Сочи».