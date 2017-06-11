Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле

Двукратный обладатель премии лучшему исполнителю кантри-музыки Люк Брайан выступит с крыши знаменитого хонки-тонк бара Tootsie's World Famous Orchid Lounge специально для трансляции шестого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз», который состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня, о чём сообщает пресс-служба НХЛ.

«Мы хотели отметить последнюю домашнюю игру „Нэшвилла“ в этой финальной серии Кубка Стэнли уникальным и запоминающимся способом. То, что Брайан, который является фанатом „Предаторз“, выступит для нас в одном из самых знаменитых мест Нэшвилла, это великолепный старт для шестой игры», — отметил эксклюзивный вице-президент НХЛ Стив Майер.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Питтсбурга», и в случае победы гостей трофей достанется им. Если победят хозяева, состоится 7-й и последний матч, который пройдёт на площадке «Пингвинз» в ночь с 14 на 15 июня.