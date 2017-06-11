Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Каллен отметил, насколько уникальна возможность сыграть в третьей в его карьере финальной серии Кубка Стэнли.



«Честно говоря, после того, как я ушёл из «Нэшвилла» в 2015 году, я был очень близок к тому, чтобы завершить карьеру, и был бы доволен. Я знаю очень много отличных игроков, у которых никогда даже не было шанса сыграть в финале. Я был очень доволен, когда получил такую возможность в 2006 году. Но получить ещё одну в прошлом году и выиграть второй трофей — это было невероятно. Тогда ты действительно понимаешь, насколько трудно пробиться в финал, и насколько это невероятная возможность, если ты её получаешь. Целых 10 лет я играл и даже близко не подходил к финалу», — приводит слова Каллена официальный сайт НХЛ.

В 2006 году Каллен выиграл Кубок Стэнли в составе «Каролина Харрикейнз».