Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»

Канадский нападающий Найджел Доус не намерен покидать казахстанский «Барыс», о чём сообщает «Шайба».



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Доус может покинуть «Барыс» ради контракта с московским «Динамо». Контракт Найджела с «Барысом» рассчитан до 2018 года.



В прошлом сезоне 32-летний канадец принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 63 очка (36+27), а в 10 встречах плей-офф записал себе в актив 10 балов (7+3). Всего у Доуса на счету 369 матчей в КХЛ, в которых он набрал 321 очко (182+139).