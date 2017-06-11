Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?

12 июня в 03:00 по московскому времени начнётся шестой матч розыгрыша Кубка Стэнли между «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз». На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Питтсбурга». Предыдущая встреча закончилась в пользу «Пингвинз» со счётом 6:0. В случае их победы нападающий Евгений Малкин станет трёхкратным обладателем кубка Стэнли. Ранее Евгений завоёвывал трофей в 2009 и 2016 годах.



Кто одержит победу в шестом матче финала?



— «Нэшвилл».

— «Питтсбург».

Проголосовать вы сможете также на сайте Playbuzz.