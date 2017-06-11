Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози отметил, что его напарник Райан Эллис, получивший травму в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», играет огромную роль для команды.



«Он играет огромную роль в обороне команды. Этот сезон он проводит на невероятном уровне, великолепно играет в плей-офф. Он отлично чувствует игру, практически не допускает ошибок. Он — лидер команды», — приводит слова Йози официальный сайт НХЛ.



Шестой матч финальной серии состоится в Нэшвилле в ночь с 11 на 12 июня мск.