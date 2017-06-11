Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Колин Уилсон в преддверии шестой встречи финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», что нынешнее положение вещей — а именно счёт 3-2 в пользу соперников — не является для его команды чем-то новым.



«Обычно такие матчи выигрываются за счёт характера. Я считаю, что характер у нас есть. Как и у них. Так что игра будет интересной. Мы уже играли такие матчи в плей-офф прошлого года. Так что в этом для нас нет ничего нового», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.