Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем

11 июня 2017, воскресенье. 18:59. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис, получивший травму в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», не принял участия в необязательной тренировке своей команды перед шестой встречей, сообщает инсайдер НХЛ Том Гулитти в своём «твиттере».

Чуть ранее Эллис вышел на лёд в индивидуальном порядке. Помимо Эллиса на тренировке не появились несколько игроков основы, включая голкипера Пекку Ринне, зато присутствуют защитники Пи Кей Суббэн и Маттиас Экхольм, а также нападающий Джеймс Нил, которые не вышли на занятие накануне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
11 июня 2017, воскресенье
19:44 Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени
19:09 Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч
18:59 Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем
18:45 Уилсон: у «Нэшвилла» есть характер, как и у «Питтсбурга», игра будет интересной
18:29 Йози: Эллис проводит этот сезон на невероятном уровне
18:00 Выиграет ли «Питтсбург» и станет ли Малкин трёхкратным обладателем кубка Стэнли?
17:36 Нападающий Доус не собирается уходить из «Барыса» в московское «Динамо»
17:06 Салливан: в шестом матче «Питтсбург» должен сыграть совсем на другом уровне
17:00 Каменский: это один из лучших плей-офф для Малкина, он может стать MVP
16:25 Каллен: после ухода из «Нэшвилла» я был очень близок к завершению карьеры
15:46 Певец Брайан выступит с крыши бара перед 6-м матчем финала НХЛ в Нэшвилле
15:24 Хохлов: мне нравятся атакующие защитники, как Брент Бёрнс из «Сан-Хосе»
15:03 Салливан: тренеры всегда волнуются, это просто часть нашей ДНК
14:05 Кожевников: в «Динамо» М надо менять руководство и приходить к консенсусу
13:56 Руа: Радулов – что-то необычное для «Монреаля», он вывел клуб на другой уровень
13:25 С. Стась: большим опытом стала игра против Швеции перед ЧМ-2017
12:56 Игроки НХЛ могут отказаться от запрета на перемещение по 16 июня
12:22 Фетисов: в серии «Питтсбурга» и «Нэшвилла» будет седьмая игра
12:01 НХЛ показала самый быстрый рост среднего возраста телезрителей
11:45 Ринне: «Питтсбург» крепко нас приложил, но фаворитов сейчас нет
11:15 Нил: Ринне продолжит быть лучшим игроком «Нэшвилла»
11:00 Светлов: по именам «Лада» должна бороться за зону плей-офф
10:42 Форсберг: «Нэшвилл» делает немало хороших вещей, не надо ничего ломать
10:23 Журналист: «Айлендерс» претендуют на Мэтта Дюшейна из «Колорадо»
10:03 Куниц: «Питтсбургу» надо заставить себя провести лучший матч в жизни
09:51 Мюррей: никаких мыслей, что Кубок находится на расстоянии вытянутой руки
09:42 «Флорида» хочет сделать защитника Яндла доступным для драфта расширения
09:10 «Чикаго» может обменять одного из лидеров, например, Анисимова
09:02 Экс-главный тренер «Далласа» Рафф может войти в тренерский штаб «Рейнджерс»
08:50 «Баффало» планирует провести переговоры с Хаусли, Токкетом и Мартеном
08:48 Соловьёв: «Нефтехимик» возглавляет один из самых именитых и жёстких тренеров
07:19 Кросби: понимаем, что 6-й матч будет необычным, возможно, сыграем чуть попроще
00:55 Фишер: игрокам «Нэшвилла» надо думать не о своём эго, а о победе
00:44 Ринне: я был зол, когда меня заменили в пятом матче финала, но сейчас всё позади
00:31 Брызгалов: в фильмах США героев создают стероидами, а в России героями рождаются
00:10 Арвидссон: «Нэшвиллу» надо побеждать, постараемся показать свой лучший хоккей
10 июня 2017, суббота
23:43 Защитник «Нэшвилла» Ирвин купил юному игроку новую форму взамен украденной
23:33 Каллен: завоевав третий Кубок Стэнли, Кросби и Малкин станут великим тандемом
23:11 Ринне: понравилось смотреть, как шведы «убивают» друг друга в 5-м матче финала
22:46 Кросби: нам с Малкиным повезло, что мы так долго играем вместе
22:29 Салливан: у большинства команд нет такого двойного удара, как Кросби и Малкин
22:00 Вебер: «Нэшвиллу» комфортно дома, мы знаем, что можем добиться успеха
22:00 Нападающий Джастин Уильямс провёл переговоры о контракте с «Вашингтоном»
20:58 Лавиолетт: «Нэшвилл» знает, как играть в шестом матче, и рассчитывает победить
20:29 Кросби: «Питтсбург» ещё ничего не добился, но мы верим друг в друга
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017