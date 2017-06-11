Эллис не принял участия в тренировке «Нэшвилла» перед матчем

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис, получивший травму в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», не принял участия в необязательной тренировке своей команды перед шестой встречей, сообщает инсайдер НХЛ Том Гулитти в своём «твиттере».



Чуть ранее Эллис вышел на лёд в индивидуальном порядке. Помимо Эллиса на тренировке не появились несколько игроков основы, включая голкипера Пекку Ринне, зато присутствуют защитники Пи Кей Суббэн и Маттиас Экхольм, а также нападающий Джеймс Нил, которые не вышли на занятие накануне.