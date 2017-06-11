Лавиолетт: полагаю, что в воскресенье «Нэшвилл» сыграет очень хороший матч

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от предстоящей шестой встречи своих подопечных с «Питтсбург Пингвинз» в финальной серии Кубка Стэнли.



«Никто у нас не гадает, что нам надо делать, чтобы победить. Мы верим в себя, знаем, что добились серьёзного успеха. У нас есть свой стиль, и когда мы играем в свой хоккей, то побеждаем. Давайте вспомним всю серию. На самом деле мы плохо провели только один матч — пятый. Более того, наши ребята после неудачных поединков всегда перестраиваются и следующую игру проводят совсем иначе. Я полагаю, что в воскресенье мы сыграем очень хороший матч», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.