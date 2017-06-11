Кросби: мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о своём отношении к своему товарищу по атаке россиянину Евгению Малкину, с которым они вместе играют в команде уже 11 лет.



«Это уникально. Нам посчастливилось играть бок о бок долгое время и вместе побеждать. И мы очень признательны друг другу. Думаю, мы оба чувствуем, что нам повезло. Я знаю, что могу говорить только за себя. Но я точно чувствую, что мне повезло играть рядом с Малкиным столько времени», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.