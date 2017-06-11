Источник: потолок зарплат в НХЛ останется неизменным в следующем сезоне

Потолок зарплат в НХЛ останется в следующем сезоне без изменений, о чём сообщает журналист Ларри Брукс в своей колонке в New York Post.



На данный момент потолок зарплат в НХЛ составляет $ 73 млн при нижней границе в $ 53 млн. Для сравнения в прошлом сезоне верхняя граница потолка зарплат составляла $ 71,4 млн, в сезоне-2014/15 — $ 69 млн, а в сезоне-2013/14 — $ 64,3 млн. Таким образом, впервые за несколько лет потолок зарплат в НХЛ не претерпит изменений.



В ночь с 11 на 12 июня мск в Нэшвилле состоится шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в которой выясняют отношения «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз».